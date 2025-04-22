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Полузащитник «Атлетико» Галлахер: каждый сезон мы хотим выигрывать трофеи, хотя бы один

Полузащитник «Атлетико» Галлахер: каждый сезон мы хотим выигрывать трофеи, хотя бы один
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Английский полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер считает, что «матрасники» проводят не лучший сезон. По состоянию на сегодняшний день «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 очков за шесть игр до конца сезона.

«Мы хотим выигрывать трофеи. Хотя бы один за сезон. Это то, к чему мы стремимся. Сейчас складывается такое впечатление, что выиграть что-то будет крайне сложно.

Поэтому не могу сказать, что мы проводим успешный сезон. Но вместе с тем положительных моментов тоже хватало», — приводит слова Галлахера испанское онлайн-издание Marca.

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