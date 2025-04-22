Полузащитник «Атлетико» Галлахер: каждый сезон мы хотим выигрывать трофеи, хотя бы один

Английский полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер считает, что «матрасники» проводят не лучший сезон. По состоянию на сегодняшний день «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 очков за шесть игр до конца сезона.
«Мы хотим выигрывать трофеи. Хотя бы один за сезон. Это то, к чему мы стремимся. Сейчас складывается такое впечатление, что выиграть что-то будет крайне сложно.
Поэтому не могу сказать, что мы проводим успешный сезон. Но вместе с тем положительных моментов тоже хватало», — приводит слова Галлахера испанское онлайн-издание Marca.