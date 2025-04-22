Игрок «Торпедо» Данилкин: ничья с «Уралом» — не самый плохой результат в такой ситуации

Защитник московского «Торпедо» Егор Данилкин прокомментировал ничейный результат матча 29-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 с «Уралом» (1:1).

— Двоякие эмоции, потому что мы вели в счёте 1:0, но потом случилось удаление. Конечно, играть в меньшинстве против «Урала» было непросто. Однако мы выстояли, и это самое главное. Поэтому я доволен, что не пропустили больше. В целом ничья – не самый плохой результат в такой ситуации.

— После первого тайма у большинства болельщиков было ощущение, что «Торпедо» уверенно контролирует игру и должно спокойно довести матч до победы. У тебя было такое же чувство?

— Нет, какого-то самоуспокоения или излишней уверенности быть не должно. Ребята сохраняли концентрацию до самого конца. Бывает, что под давлением немного теряешь её и пропускаешь гол. Это периодически случается со всеми командами, но главное, что мы смогли выстоять в меньшинстве, — приводит слова Данилкина официальный сайт клуба.