Обладатель Кубка УЕФА Файзулин назвал главную проблему «Спартака»

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Виктор Файзулин назвал главную проблему московского «Спартака». Сейчас красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

— С перепадами играет. Мне понравилось, как сыграли с «Зенитом», под впечатлением я был. А дальше — то провал, то победа. Команда как будто зависит от эмоционального фона. Есть настроение — играют, нет — уступают. Нет запаса прочности.

— Геннадий Орлов полагает, что «Краснодару» недостаёт чемпионской психологии. Тоже так считаете?

— Да. Последняя игра «Зенита» с «Краснодаром» — смотрел её на стадионе — это показала. До гола играли нормально, а потом испугались. После первого мяча «Зенита» у них психологический надлом произошёл. Перестали доминировать. Есть такой момент, да, — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.