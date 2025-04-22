Алексей Игонин: Николич выжал из ЦСКА максимум

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о выступлениях ПФК ЦСКА под руководством Марко Николича. Сейчас армейская команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Николич за счёт перестройки выжал из ЦСКА максимум, учитывая подбор футболистов. Нужны приобретения под новую тактику, чтобы сделать значительный шаг и считаться конкурентом за первое место. Если у армейцев всё получится, команда будет выглядеть лучше. В данный момент ЦСКА борется за тройку, но при этом армейцы влияют на распределение мест выше третьего», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.