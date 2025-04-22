Сергей Палкин: если Мудрик не будет играть, «Шахтёр» потенциально потеряет € 30 млн

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о ситуации вокруг допингового скандала с участием украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. В частности, функционер отметил, что клуб потеряет в деньгах, если Мудрик окажется вне игры на долгий срок.

«Мы заинтересованы в том, чтобы защитить Михаила. Есть бонусы от перехода игрока в «Челси», связанные с его выступлениями. Если он не будет играть, это создаст проблемы для нас, потому что потенциально мы можем потерять € 30 млн. Так что «Шахтёр», «Челси» и Мудрик — в одной лодке. Мы все поддерживаем Мудрика и надеемся, что ему скоро разрешат продолжить играть в футбол», — приводит слова Палкина Give me Sport.

Отметим, что в случае подтверждения факта употребления допинга Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет.