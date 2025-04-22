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Тренер «Родины» Зелькович ответил на вопрос о возможном переходе Квинси Промеса

Тренер «Родины» Зелькович ответил на вопрос о возможном переходе Квинси Промеса
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Словенский главный тренер «Родины» Зоран Зелькович высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед».

Квинси Промес сейчас выступает за «Юнайтед» из Дубая — клуб, который находится в одной структуре с «Родиной». Вы бы хотели, чтобы он перешёл к вам, когда ему будет можно приехать в Россию?
— Об этом лучше спросить у руководства. Сейчас у него действует контракт с «Юнайтед». Наверное, пока что он будет оставаться в Дубае. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

— Вы бы хотели видеть у себя в команде такого футболиста, как Промес?
— Конечно. В Словении говорят, что для хорошего футболиста всегда найдётся место на поле. Мы всегда рады квалифицированным игрокам, — приводит слова Зельковича «Матч ТВ».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

На данный момент Квинси выступает за клуб «Дубай Юнайтед» в ОАЭ и не может покидать страну, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 41 очко за 29 встреч. Возглавляет турнирную таблицу «Балтика», у которой 63 очка за 29 матчей.

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