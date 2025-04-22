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Дмитрий Парфёнов: в наше время даже мёртвые оживали на матч «Спартак» — ЦСКА

Дмитрий Парфёнов: в наше время даже мёртвые оживали на матч «Спартак» — ЦСКА
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался в преддверии центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА. Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых. Игра начнётся в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч «Спартак» — ЦСКА — дерби номер один в России. Сам по себе знаю, на каких бы местах команды ни находились, эти встречи стоят особняком. Другой вопрос, насколько нынешнее поколение футболистов прониклось этим дерби. В наше время на такие матчи даже мёртвые оживали. Хотелось бы увидеть хороший и качественный футбол. Понятно, что будет много эмоций, но хотелось бы поменьше грязи.

Надо понять состояние Максименко. Если Александр будет здоров, он станет играть с ЦСКА. В него верит тренерский штаб «Спартака». Для Помазуна этот матч может стать особенным, однако во время дерби никто не смотрит на нюансы. Сама вывеска подразумевает сумасшедший накал и отдачу. Команды располагаются в турнирной таблице рядом друг с другом и борются за тройку. Стратегически для «Спартака» эта победа очень важна», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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