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Тимощук ответил, кто из экс-игроков «Зенита» мог бы заиграть в «Баварии»

Тимощук ответил, кто из экс-игроков «Зенита» мог бы заиграть в «Баварии»
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Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, кто из экс-игроков сине-бело-голубых мог бы заиграть в «Баварии». Он выделил трёх футболистов — Николаса Ломбертса, Павла Погребняка и Андрея Аршавина.

«Николас Ломбертс мог крепко играть на уровне защитных функций, Павел Погребняк очень хорошо смотрелся, Аршавин безусловно. Если бы «Бавария» могла усилиться тремя-четырьмя игроками «Зенита», то этого было бы достаточно», — приводит слова Анатолия Тимощука Metaratings.

Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» с февраля 2007-го по июль 2009 года и с июля 2013-го по июль 2015 года. Футбольную карьеру украинец завершил в феврале 2017 года в казахстанском «Кайрате». Также долгое время он выступал за «Баварию» и «Шахтёр».

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