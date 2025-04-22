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Сергей Палкин: ФИФА не заботится о том, чтобы помочь украинскому футболу, хотя должна

Сергей Палкин: ФИФА не заботится о том, чтобы помочь украинскому футболу, хотя должна
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в недостаточной помощи украинскому футболу.

«Все футбольные организации должны спрашивать: «Как мы можем помочь Украине?» Но на последнем конгрессе УЕФА Джанни Инфантино вышел на сцену и заявил, что хочет, чтобы российские команды вернулись к участию в европейских соревнованиях. Большое спасибо за такую помощь.

ФИФА не заботится о том, чтобы помогать украинскому футболу, потому что для них, по крайней мере, насколько я понимаю, самое главное — это деньги. А украинский футбол для них не является источником дохода. Мы не входим в пятёрку или десятку лучших лиг мира, но мы — часть футбольной семьи, и ФИФА должна помогать и уделять нам внимание», — приводит слова Палкина Give me Sport.

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