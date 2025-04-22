Обладатель Кубка УЕФА Файзулин допустил приобретение футбольного клуба за рубежом

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин высказался о мечте стать владельцем футбольного клуба.

«Мечта о своём клубе никуда не ушла. Сейчас много чего изучаем, смотрим, анализируем.

Возможно, эта команда будет не в России, так как у нас зарабатывать деньги на футболе сегодня практически невозможно. Надеюсь, что ситуация в этом плане изменится. Сейчас сложно обсуждать какие-то стратегические вещи, потому что не знаешь, что вообще завтра будет. Мировая политика к планированию вдолгую не располагает. Нужно жить здесь и сейчас, сегодняшним днём. Максимум завтрашним», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.