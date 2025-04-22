Виталий Кафанов: Хайкин стал настоящим героем «Будё-Глимт» в 1/4 финала Лиги Европы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил игру голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лацио» (3:1, 2:3 пен.), в котором он отразил два удара с «точки» в серии пенальти.

«Очень порадовал Никита Хайкин. «Будё-Глимт» вышел в полуфинал Лиги Европы, и это большое достижение для такого маленького клуба. А Никита в последней встрече стал настоящим героем. Безусловно, это лучший матч Никиты в его карьере. Видел все его игры, восхищаюсь тем, что ещё один российский вратарь добился такого большого успеха, с чем от души и поздравил Никиту. И встреча с «Тоттенхэмом» тоже войдёт в историю клуба и личной карьеры нашего вратаря», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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