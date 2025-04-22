Виталий Кафанов: Хайкин стал настоящим героем «Будё-Глимт» в 1/4 финала Лиги Европы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил игру голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лацио» (3:1, 2:3 пен.), в котором он отразил два удара с «точки» в серии пенальти.
«Очень порадовал Никита Хайкин. «Будё-Глимт» вышел в полуфинал Лиги Европы, и это большое достижение для такого маленького клуба. А Никита в последней встрече стал настоящим героем. Безусловно, это лучший матч Никиты в его карьере. Видел все его игры, восхищаюсь тем, что ещё один российский вратарь добился такого большого успеха, с чем от души и поздравил Никиту. И встреча с «Тоттенхэмом» тоже войдёт в историю клуба и личной карьеры нашего вратаря», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Российские футболисты за рубежом:
- 22 апреля 2025
-
18:31
-
18:26
-
18:17
-
18:14
-
18:06
-
18:05
-
18:04
-
17:52
-
17:47
-
17:45
-
17:33
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
17:06
-
17:05
-
16:55
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:33
-
16:28
-
16:25
-
16:23
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:40
-
15:33
-
15:27
-
15:20
-
15:17