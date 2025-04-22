Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов: Хайкин стал настоящим героем «Будё-Глимт» в 1/4 финала Лиги Европы

Виталий Кафанов: Хайкин стал настоящим героем «Будё-Глимт» в 1/4 финала Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил игру голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лацио» (3:1, 2:3 пен.), в котором он отразил два удара с «точки» в серии пенальти.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21'     2:0 Нослин – 90+3'     3:0 Диа – 100'     3:1 Хельмерсен – 109'    
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'

«Очень порадовал Никита Хайкин. «Будё-Глимт» вышел в полуфинал Лиги Европы, и это большое достижение для такого маленького клуба. А Никита в последней встрече стал настоящим героем. Безусловно, это лучший матч Никиты в его карьере. Видел все его игры, восхищаюсь тем, что ещё один российский вратарь добился такого большого успеха, с чем от души и поздравил Никиту. И встреча с «Тоттенхэмом» тоже войдёт в историю клуба и личной карьеры нашего вратаря», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Виталий Кафанов: мечтаю, чтобы Сафонов поднял над головой кубок Лиги чемпионов

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android