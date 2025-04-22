Анчелотти не исключил уход из «Реала» по окончании сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

– Если вы выиграете чемпионат Испании и Кубок, вы покинете клуб?

– В футболе возможно всё. Произойти может всё что угодно, — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что итальянский специалист может быть уволен по окончании нынешнего сезона. В качестве основного кандидата на его замену называется Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер». При этом сообщается, что в услугах Анчелотти заинтересована Бразильская конфедерация футбола. Контракт итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

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