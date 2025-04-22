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Эдуард Мор рассказал про свой единственный забитый мяч за «Спартак»

Эдуард Мор рассказал про свой единственный забитый мяч за «Спартак»
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился воспоминаниями о единственном забитом мяче в составе красно-белых.

«Свой единственный гол за «Спартак» я забил «Локомотиву» с пенальти в последней встрече за команду. И мы, и они боролись за чемпионство. Важнейший матч. В первом круге с «Локомотивом» при счёте 0:0 было так: идёт последняя минута матча. назначают пенальти в нашу пользу. Андрей Тихонов всегда бил пенальти, вопросов нет. И вроде бы хорошо пробил, здорово, но Нигматуллин потащил. За ничью мы ничего не получили, хотя деньги лежали в раздевалке. Это была катастрофа. У нас не было слово «мотивация», у нас было слово «премиальные». Стал ты чемпионом или не стал, за девятое ты место борешься или за 15-е — какая разница? У тебя есть игра и есть премиальные, которые ты можешь заработать. Настраивать не нужно было никого.

И вот второй круг, играем мы опять с «Локомотивом», ведём 1:0, и назначают пенальти. В воротах – опять Нигматуллин. Смотрю, Тихонов боится бить, Егор Титов в раздумьях, возникла пауза. Я на тренировках бил пенальти и в этой ситуации спокойно взял мяч. Андрей говорит Егору — а что, он будет бить? Титов отвечает — если уверен, пусть бьёт. Я вообще никого не спрашивал. Заранее решил, куда буду бить. Поставил мяч. Разогнался. Пробил в левый нижний угол подъёмом. Забил. Правда, в итоге это не помогло, мы проиграли 2:3», — рассказал Мор в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Эдуард Мор выступал за «Спартак» с января 1999-го по июль 2000 года. На его счету один гол в 32 матчах за красно-белых.

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