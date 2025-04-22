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Анчелотти может стать одним из самых дорогих тренеров сборных, если возглавит Бразилию

Анчелотти может стать одним из самых дорогих тренеров сборных, если возглавит Бразилию
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Бразильская конфедерация футбола (CBF) предлагает главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти заработную плату, сравнимую с той, что он получает в испанском гранде. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в случае если итальянский специалист согласится возглавить сборную Бразилии, то он станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров национальных команд в мире. CBF хочет предложить Анчелотти контракт, рассчитанный до чемпионата мира 2026 года.

Подчёркивается, что больше конкретики по потенциальному назначению Анчелотти может появиться на следующей неделе. Существует вариант, при котором итальянский специалист завершит сезон в «Реале», но уже не будет тренером «сливочных» во время клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

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