Тренер вратарей сборной России Кафанов ответил на вопрос о вызове Никиты Хайкина

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о желании видеть в составе национальной команды голкипера норвежского «Будё-Глимт» Никиту Хайкина.

«Очень надеюсь, что в скором будущем появится возможность позвонить Никите и пригласить его в сборную России», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Российский вратарь Никита Хайкин вместе с норвежским «Будё-Глимт» вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА, одолев итальянский «Лацио». 210 минут двухматчевого противостояния в рамках четвертьфинала завершились вничью (2:0, 0:2). В серии пенальти россиянин отразил два удара с 11 метров и помог команде одержать победу.