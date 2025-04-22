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Фабио Капелло оценил работу Ханси Флика в «Барселоне»

Фабио Капелло оценил работу Ханси Флика в «Барселоне»
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о работе Ханс-Дитера Флика на аналогичной должности в «Барселоне».

«Он проделал большую работу в качестве тренера «Барсы», потому что ведёт игру по-другому. Он привносит свой собственный стиль, игроки много прессингуют и много атакуют, но мало защищаются. Хотя потом компенсируют это [лучшей атакой] в матчах, и на них становится приятно смотреть», – приводит слова Капелло Diario Sport.

Флик возглавил «Барселону» прошлым летом. Его нынешний контракт истекает в июне 2026-го. В текущем сезоне каталонцы вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, в финал Кубка Испании и возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги за шесть туров до конца чемпионата.

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