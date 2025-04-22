Четыре футболиста вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых атлетов всех времён — Sportico

Интернет-издание Sportico составило рейтинг из 50 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времён. В этот список были включены четыре футболиста.

На третьем месте находится форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, заработавший за карьеру $ 1,83 млрд (суммы указаны с учётом инфляции). На пятой строчке расположился нападающий аргентинской национальной команды и «Интер Майами» Лионель Месси ($ 1,49 млрд). Восьмое место занимает бывший полузащитник сборной Англии, «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм, заработавший $ 1,61 млрд за карьеру. На 14-й строчке расположился нападающий сборной Бразилии и «Сантоса» Неймар ($ 1,17 млрд).

Подчёркивается, что при подсчёте доходов атлетов учитывались их заработная плата, премии, призовые, гонорары, спонсорские контракты, лицензионные отчисления и так далее.

Сколько зарабатывают футболисты: