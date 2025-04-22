Парфёнов: в отсутствие Тюкавина за «Динамо» забивает другой парень, нет худа без добра

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

«В РПЛ нас ждёт очень интересная концовка. У «Динамо» с «Зенитом» тоже есть принципиальные игры. Победа над петербуржцами укрепит надежду динамовцев. «Динамо» уже не первый матч весной играет без Тюкавина. Как говорится: «Нет худа без добра». В отсутствие Кости начал забивать другой парень», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Константин Тюкавин получил травму в первой официальной встрече за «Динамо» в 2025 году — в рамках 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). У форварда было выявлено повреждение крестообразных связок колена. Срок восстановления Тюкавина после операции составит около шести месяцев.