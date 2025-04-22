Стали известны два условия, при которых «Порту» готов продать вратаря Диогу Кошту в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» проявляет активный интерес к вратарю «Порту» Диогу Коште, который рассматривается в качестве потенциальной замены для Андре Онана. Об этом сообщает Correio dа Manha.

По информации источника, президент португальского клуба Андре-Виллаш Боаш не против ухода 25-летнего голкипера. Однако он хочет, чтобы, во-первых, за него заплатили сумму, близкую к той, что требуется за досрочное расторжение контракта (€ 75 млн). Во-вторых, «Порту» готов продать Кошту только после клубного чемпионата мира, который будет длиться с 15 июня по 13 июля.

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 41 матче во всех турнирах, 18 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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