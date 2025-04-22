Луиш Фигу поддерживает участие 40-летнего Криштиану Роналду на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Луиш Фигу прокомментировал ожидаемый вызов Криштиану Роналду в сборную для участия на чемпионате мира в 2026 году.

«Он мог бы стать основным игроком [на чемпионате мира]. Думаю, мы должны подождать и посмотреть. Но Криштиану является примером для всего мира с точки зрения доступности, профессионализма, таланта.

И он всегда будет забивать голы, я думаю, даже в 40, даже в 42, он всегда будет забивать голы. Теперь, являются ли они решающими, я не знаю, нам придётся подождать и посмотреть. Для нас, португальцев, будем надеяться, что они всегда будут решающими», – цитирует Луиша Фигу GOAL.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных, забив 136 голов в составе Португалии. Сейчас 40-летний форвард играет за саудовский клуб «Аль-Наср», где в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 36 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами.