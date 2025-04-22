Бывший игрок «Спартака» Мор назвал суммы премиальных за победу при Романцеве

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал о размере премиальных выплат в период своего выступления за красно-белых, а также высказался о влиянии премий на мотивацию футболистов.

«Сейчас футболисты играют за зарплату, а мы играли за премиальные. У меня премиальные за одну игру равнялись моей зарплате — $ 3 тыс. Для этого нужно было быть на поле и победить. Это деньги давали не сразу и только за победы над московскими клубами, «Аланией» и «Ротором». Если это клубы из нижней части таблицы, то давали $ 1 тыс., а $ 2 тыс. доплачивали через полгода или зимой в случае чемпионства – как дополнительный бонус. Поэтому мы так и рубились, и оттуда фраза «выйти под премиальные».

Если вышел на замену, тебе не 100%, а 75% заплатят, но это было важно. Перед матчем с «Локомотивом» нам сказали — деньги лежат в раздевалке, в случае победы — $ 5 тыс. То есть это двойные премиальные и сразу. Были случаи, что сразу премиальные не платили, а потом летом игрок уходит и вообще ничего не получает. Мне за 2000 год не заплатили ни копейки», — поделился Мор в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Эдуард Мор выступал за «Спартак» с января 1999-го по июль 2000 года. На его счету один гол в 32 матчах за красно-белых.