Диогу Кошта хочет перейти в «Ман Сити», переговоры между сторонами продолжаются — Ауна

Вратарь «Порту» Диогу Кошта предварительно согласился на переход в «Манчестер Сити». 25-летнему футболисту понравился представленный проект, и он хочет присоединиться к нему. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент между сторонами продолжаются переговоры. Агент вратаря Жорже Мендеш настаивает на заключении этой сделки.

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 41 матче во всех турнирах, 18 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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