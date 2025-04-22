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Тренер «Родины» Зелькович высказался о шансах команды на выход в РПЛ

Тренер «Родины» Зелькович высказался о шансах команды на выход в РПЛ
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Главный тренер футбольного клуба «Родина» Зоран Зелькович оценил перспективы клуба выйти в Российскую Премьер-лигу.

Фото: ФК «‎Родина»

— У вас есть цель вывести «Родину» в РПЛ?
— Конечно. Мы пришли сюда ради этого и помним о нашей цели. В жизни важно быть реалистичным: в этом сезоне выйти в РПЛ шансов мало. Конечно, пока теоретически они остаются, мы будем мечтать об этом. Но в целом выход в РПЛ более вероятен в следующем сезоне. Это будет нашей целью, — приводит слова Зельковича «Матч ТВ».

По итогам 29 туров Мелбет Первой лиги «Родина» находится на седьмой строчке в турнирной таблице, заработав 41 балл. От зоны стыковых матчей, дающей возможность побороться за место в РПЛ, команду отделяют девять очков.

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