«Локомотив» объявил о возвращении Марадишвили из «Пари НН»

«Локомотив» в своём телеграм-канале объявил о возвращении в клуб полузащитника Константина Марадишвили, находившегося в аренде в «Пари НН», для прохождения реабилитации после травмы.

«Полузащитник «Локомотива», находившийся в аренде «Пари НН», не сыграет в оставшейся части сезона за нижегородский клуб. Ему предстоит восстановление от полученного ранее повреждения, которое займёт до восьми недель.

В связи с этим «Локомотив» и «Пари НН» достигли договорённости, что проходить реабилитацию Марадишвили будет в расположении нашего клуба. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2026 года.

Костя, рады видеть дома! Скорейшего восстановления и возвращения на поле», — сказано в заявлении московского клуба.

8 апреля 2024 года стало известно, что полузащитник нижегородского клуба порвал крестообразную связку колена в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Краснодаром» (3:4). Арендное соглашение с «Пари НН» было рассчитано до лета 2025 года.

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