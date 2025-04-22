«Барселона» — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча 33-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 32 проведённых матчей «Барселона» возглавляет чемпионскую гонку в чемпионате Испании с 73 очками и отрывом от мадридского «Реала» в четыре очка. «Мальорка» после аналогичного количества встреч располагается на седьмой строчке. У команды 44 набранных очка.