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«Барселона» — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча 33-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30

«Барселона» — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча 33-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30
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Сегодня, 22 апреля, состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 32 проведённых матчей «Барселона» возглавляет чемпионскую гонку в чемпионате Испании с 73 очками и отрывом от мадридского «Реала» в четыре очка. «Мальорка» после аналогичного количества встреч располагается на седьмой строчке. У команды 44 набранных очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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