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Тренер «Родины» Зелькович: у ЦСКА большие планы на Рядно

Тренер «Родины» Зелькович: у ЦСКА большие планы на Рядно
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Главный тренер футбольного клуба «Родина» Зоран Зелькович высказался о перспективах защитника Михаила Рядно.

«Перед началом моей работы здесь я говорил с тренером ЦСКА, у них очень большие планы на Рядно. Михаил — молодой и перспективный футболист, он помогает нам. Я уверен, что у него большое будущее», – приводит слова Зельковича «Матч ТВ».

Михаил Рядно перешёл в московскую «Родину» из ЦСКА на правах аренды летом 2024 года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца этого сезона. Защитник провёл за «Родину» в текущем сезоне 22 матча и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в € 600 тыс.

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