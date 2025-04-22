Постекоглу покинет «Тоттенхэм» в конце сезона, независимо от победы в ЛЕ — The Telegraph

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, независимо от того, выиграют ли «шпоры» Лигу Европы или нет. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, австралийский специалист может быть уволен ещё раньше, если лондонский клуб не сможет выйти в финал Лиги Европы.

Ранее СМИ сообщали, что Постекоглу в его должности могут заменить Андони Ираола из «Борнмута» или Марку Силва из «Фулхэма».

В полуфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с норвежским «Будё-Глимт». Первый матч состоится 1 мая, ответный — 8 мая. В финале турнира «Тоттенхэм» или «Будё-Глимт» встретятся с победителем пары «Атлетик» Бильбао — «Манчестер Юнайтед».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: