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Постекоглу покинет «Тоттенхэм» в конце сезона, независимо от победы в ЛЕ — The Telegraph

Постекоглу покинет «Тоттенхэм» в конце сезона, независимо от победы в ЛЕ — The Telegraph
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, независимо от того, выиграют ли «шпоры» Лигу Европы или нет. Об этом сообщает The Telegraph.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, австралийский специалист может быть уволен ещё раньше, если лондонский клуб не сможет выйти в финал Лиги Европы.

Ранее СМИ сообщали, что Постекоглу в его должности могут заменить Андони Ираола из «Борнмута» или Марку Силва из «Фулхэма».

В полуфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с норвежским «Будё-Глимт». Первый матч состоится 1 мая, ответный — 8 мая. В финале турнира «Тоттенхэм» или «Будё-Глимт» встретятся с победителем пары «Атлетик» Бильбао — «Манчестер Юнайтед».

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