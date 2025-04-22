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Илья Помазун прокомментировал пенальти Дзюбы и игру ногами в дебютном матче за «Спартак»

Илья Помазун прокомментировал пенальти Дзюбы и игру ногами в дебютном матче за «Спартак»
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Новичок московского «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями от первого матча за красно-белых в текущем сезоне. Пополнивший состав команды в феврале вратарь дебютировал за «Спартак» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2) и пропустил два мяча, один из которых — с пенальти от нападающего Артёма Дзюбы.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Шесть передач ногами от меня, на самом деле это очень мало. Я сам удивлён. Но получилось так, что мы бо́льшую часть времени атаковали на чужой половине, и до меня мяч редко доходил, всего два-три раза, где я один раз выбил, а один раз мы разыграли от ворот. Досадно было, когда назначили пенальти в наши ворота. была надежда, что отобью, но не сложилось. Надеюсь, что в следующих играх получится отбить», — сказал Помазун в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Илья Помазун является воспитанником московского ЦСКА. Всю первую часть сезона-2024/2025 вратарь не попадал в заявку армейцев из-за отстранения. Тренерский штаб красно-синих отлучил Помазуна от тренировок из-за слов в интервью, где голкипер допустил возможность перехода в «Спартак».

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