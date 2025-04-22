Илья Помазун прокомментировал пенальти Дзюбы и игру ногами в дебютном матче за «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями от первого матча за красно-белых в текущем сезоне. Пополнивший состав команды в феврале вратарь дебютировал за «Спартак» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2) и пропустил два мяча, один из которых — с пенальти от нападающего Артёма Дзюбы.

«Шесть передач ногами от меня, на самом деле это очень мало. Я сам удивлён. Но получилось так, что мы бо́льшую часть времени атаковали на чужой половине, и до меня мяч редко доходил, всего два-три раза, где я один раз выбил, а один раз мы разыграли от ворот. Досадно было, когда назначили пенальти в наши ворота. была надежда, что отобью, но не сложилось. Надеюсь, что в следующих играх получится отбить», — сказал Помазун в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Илья Помазун является воспитанником московского ЦСКА. Всю первую часть сезона-2024/2025 вратарь не попадал в заявку армейцев из-за отстранения. Тренерский штаб красно-синих отлучил Помазуна от тренировок из-за слов в интервью, где голкипер допустил возможность перехода в «Спартак».