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Известны три претендента на пост тренера «Лестера» в случае увольнения ван Нистелроя

Известны три претендента на пост тренера «Лестера» в случае увольнения ван Нистелроя
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«Лестер» составил список возможных кандидатов на замену Руда ван Нистелроя в должности главного тренера. В шорт-листе находятся Ли Карсли, Дэнни Рол и Рассел Мартин. Об этом сообщает Sky Sports.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 76'    

На стартовавшей неделе главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой обсудит своё будущее с руководством клуба. У нидерландского специалиста появится ясность, останется ли он на тренерском мостике «Лестера» на следующий сезон. После поражения от «Ливерпуля» ван Нистелрой подтвердил, что хочет продолжить работу, однако боссы «Лестера» могут решить иначе, учитывая удручающие результаты при Руде.

Домашнее поражение в матче 33-го тура АПЛ от «Ливерпуля» (0:1) накануне лишило «Лестер» математических шансов удержаться в Премьер-лиге. Команда вылетела в Чемпионшип после всего одного сезона в элите.

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