«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 58 очков за 33 матча. «Астон Вилла» заработала 57 очков после 33 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 79 очков за 33 встречи.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: