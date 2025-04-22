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«Спартак» — лидер среди клубов России по выплатам от УЕФА за участие игроков в турнирах

«Спартак» — лидер среди клубов России по выплатам от УЕФА за участие игроков в турнирах
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ФК «Спартак» получил от УЕФА наибольшую сумму среди российских клубов за участие игроков в турнирах сборных. Всего российские клубы заработали с 2020 по 2024 год около € 2,75 млн от УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Согласно информации в сообщении, деньги получили 23 команды из России. Первое место занял «Спартак» (€ 340 тыс.). Второе место по количеству выплат занимает «Локомотив» (€ 318 тыс.), третье — «Рубин» (€ 245 тыс.). «Зенит» заработал € 223 тыс.

В общей сложности УЕФА направил рекордные € 233 млн, которые были распределены между 901 европейским клубом. Больше всех получили английские клубы — около € 47 млн.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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