Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор рассказал, как отец вратаря «Спартака» Помазуна лишил его $ 100 тыс.

Эдуард Мор рассказал, как отец вратаря «Спартака» Помазуна лишил его $ 100 тыс.
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, как выступал в «Сатурне» вместе с Александром Помазуном, отцом голкипера красно-белых Ильи Помазуна.

«Мы с отцом Ильи Помазуна играли вместе в «Сатурне». Он тогда был вторым вратарём и после того, как купили югославского вратаря, стал третьим (Никола Дамьянац сыграл два матча за «Сатурн». — Прим. «Чемпионата»). Не всегда попадал в заявку. А мы дружили с ним и подвозили друг друга в Раменское. И вот последняя игра сезона с ЦСКА. У нас на кону стояло вообще всё. Большие премиальные. Если мы побеждали плюс соперник ЦСКА нас стимулировал, там выходило очень много денег. За один матч можно было заработать $ 100 тыс. Это хорошая трёхкомнатная квартира в хорошем районе Москвы.

И так получилось, что наш основной вратарь Валерий Чижов получил травму и не мог играть, а Помазун уже уехал домой за день до игры. И в этом важнейшей встрече надо играть югославскому вратарю. Тренерский совет нас собирает и спрашивает — что будем делать? Я настоял, чтобы из дома вернули Помазуна и чтобы он играл в составе. Я в него очень сильно верил. Все меня поддержали. Нам, правда, Помазун не помог. К сожалению, мы проиграли 0:3», — поделился Мор в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Эдуард Мор выступал за «Сатурн» из Раменского с июля 2000 года по январь 2005-го. Вторую половину 2003 года Мор провёл на правах аренды в новороссийском «Черноморце». Всего на его счету гол и две голевые передачи в 63 матчах за подмосковный клуб.

Материалы по теме
«Спартак» — статистический монстр РПЛ! Команда лидирует сразу по трём важным показателям
«Спартак» — статистический монстр РПЛ! Команда лидирует сразу по трём важным показателям
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android