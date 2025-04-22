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«Манчестер Сити» может купить защитника «Тоттенхэма» за £ 50 млн — TBR Football

«Манчестер Сити» может купить защитника «Тоттенхэма» за £ 50 млн — TBR Football
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к 25-летнему правому защитнику «Тоттенхэма» Педро Порро. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, лондонский клуб готов рассмотреть вариант с продажей испанского футболиста, если за него предложат £ 50 млн (€ 58,5 млн). «Горожане» видят в Порро замену для 34-летнего Кайла Уокера.

Порро являлся футболистом «Манчестер Сити» с 2019 по 2022 год. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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