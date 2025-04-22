Субботние матчи чемпионата Италии перенесены из-за похорон Папы Римского

Матчи 34‑го тура чемпионата Италии по футболу, запланированные на 26 апреля, отменены из-за похорон Папы Римского Франциска. В Италии объявлен пятидневный национальный траур в связи со смертью понтифика. Об этом сообщил министр гражданской обороны и морской политики Нелло Мусумечи.

26 апреля должны были состояться встречи Серии А «Комо» — «Дженоа», «Интер» — «Рома» и «Лацио» — «Парма». Ранее из-за смерти папы римского Франциска были перенесены все запланированные на 21 апреля матчи 33-го тура Серии А. В этот день «Ювентус» должен был сыграть с «Пармой», «Лацио» — с «Дженоа», «Фиорентина» — с «Кальяри», а «Торино» — с «Удинезе». Эти игры пройдут в среду, 23 апреля.

На текущий момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», заработавший 71 очко. На втором месте идет «Наполи» (71). Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», которая заработала 64 очка.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89‑м году жизни. Он был большим поклонником футбола и болел за аргентинский «Сан-Лоренсо».