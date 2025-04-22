Стали известны результаты переговоров между «МЮ» и форвардом Куньей из «Вулверхэмптона»

Представители «Манчестер Юнайтед» провели переговоры с 25-летним форвардом «Вулверхэмптона» Матеусом Куньей и его агентом. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, после этих переговоров в стане «красных дьяволов» убедились, что бразильский футболист хочет присоединиться к команде Рубена Аморима. В «Манчестер Юнайтед» уверены, что позиция Куньи не изменится в случае, если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Подчёркивается, что «красные дьяволы» могут воспользоваться пунктом о досрочном расторжении контракта 25-летнего форварда за £ 62,5 млн.

В нынешнем сезоне Кунья принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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