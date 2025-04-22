Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны результаты переговоров между «МЮ» и форвардом Куньей из «Вулверхэмптона»

Стали известны результаты переговоров между «МЮ» и форвардом Куньей из «Вулверхэмптона»
Аудио-версия:
Комментарии

Представители «Манчестер Юнайтед» провели переговоры с 25-летним форвардом «Вулверхэмптона» Матеусом Куньей и его агентом. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, после этих переговоров в стане «красных дьяволов» убедились, что бразильский футболист хочет присоединиться к команде Рубена Аморима. В «Манчестер Юнайтед» уверены, что позиция Куньи не изменится в случае, если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Подчёркивается, что «красные дьяволы» могут воспользоваться пунктом о досрочном расторжении контракта 25-летнего форварда за £ 62,5 млн.

В нынешнем сезоне Кунья принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Стало известно, кого может продать «Манчестер Юнайтед» ради подписания Куньи

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android