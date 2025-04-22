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Вратарь «Спартака» Помазун высказался о пропущенном голе в ближний угол в игре с «Акроном»

Вратарь «Спартака» Помазун высказался о пропущенном голе в ближний угол в игре с «Акроном»
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Приобретённый «Спартаком» у московского ЦСКА в зимнее трансферное окно голкипер Илья Помазун разобрал пропущенный мяч в дебютной игре за красно-белых с «Акроном» (3:2) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На 29-й минуте ударом в ближний угол ворота Помазуна поразил 18-летний нападающий Дмитрий Пестряков.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Я видел момент удара, но игрок хорошо попал. Тем более он — правша, я ждал удара с правой ноги, а он ударил с левой. Довольно плотный удар. Понятно, что ближний угол — вратарский угол, мне есть над чем работать. Я после каждого своего гола предъявляю к себе претензии. Каждый гол разбираю, анализирую, понимаю, где бы я мог сыграть лучше», — сказал Помазун в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Илья Помазун является воспитанником московского ЦСКА. Всю первую часть сезона-2024/2025 вратарь не попадал в заявку армейцев из-за отстранения. Тренерский штаб красно-синих отлучил Помазуна от тренировок из-за слов в интервью, где голкипер допустил возможность перехода в «Спартак».

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