Вратарь «Спартака» Помазун высказался о пропущенном голе в ближний угол в игре с «Акроном»

Приобретённый «Спартаком» у московского ЦСКА в зимнее трансферное окно голкипер Илья Помазун разобрал пропущенный мяч в дебютной игре за красно-белых с «Акроном» (3:2) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На 29-й минуте ударом в ближний угол ворота Помазуна поразил 18-летний нападающий Дмитрий Пестряков.

«Я видел момент удара, но игрок хорошо попал. Тем более он — правша, я ждал удара с правой ноги, а он ударил с левой. Довольно плотный удар. Понятно, что ближний угол — вратарский угол, мне есть над чем работать. Я после каждого своего гола предъявляю к себе претензии. Каждый гол разбираю, анализирую, понимаю, где бы я мог сыграть лучше», — сказал Помазун в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Илья Помазун является воспитанником московского ЦСКА. Всю первую часть сезона-2024/2025 вратарь не попадал в заявку армейцев из-за отстранения. Тренерский штаб красно-синих отлучил Помазуна от тренировок из-за слов в интервью, где голкипер допустил возможность перехода в «Спартак».