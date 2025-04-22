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«Он готов». Экс-тренер «Динамо» Йоканович — о возможном переезде Тюкавина в Европу

«Он готов». Экс-тренер «Динамо» Йоканович — о возможном переезде Тюкавина в Европу
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос, готов ли нападающий бело-голубых Константин Тюкавин к переходу в топ-клуб из Европы.

«Да, он готов. Убеждён, что Костя — один из самых талантливых русских игроков. Но ему нужно будет время, чтобы адаптироваться к более сильной лиге, а также к жизни в другой стране. Это долгий процесс. Нужно будет дать время Тюкавину, и тогда он сможет показать себя в топовой лиге», — приводит слова Йокановича Sport24.

Сербский специалист занимал должность главного тренера «Динамо» с 2022 по 2023 год.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

На текущий момент Тюкавин восстанавливается после травмы крестообразных связок, полученной во встрече 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

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