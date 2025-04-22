Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помазун: в «Урале» много раз играл с ЦСКА, для меня это всегда были принципиальные встречи

Помазун: в «Урале» много раз играл с ЦСКА, для меня это всегда были принципиальные встречи
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о предстоящем дерби со столичным ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я много раз играл в «Урале» против ЦСКА и для меня всегда это была принципиальная встреча. Хотелось всем всё доказать. В ближайшем матче с ЦСКА хочется просто победить, это главное. Я в дерби ни разу в жизни не участвовал, и я надеюсь, что этот шанс у меня будет», — сказал Помазун в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Илья Помазун сменил ЦСКА, воспитанником которого он является, на московский «Спартак» в зимнее трансферное окно. В матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2) вратарь дебютировал за красно-белых. В первой части сезона Помазун ни разу не попал в заявку на встречи ЦСКА.

Материалы по теме
Акинфеев — главный «динозавр» ЦСКА. А кто дольше всего играет за другие клубы РПЛ?
Акинфеев — главный «динозавр» ЦСКА. А кто дольше всего играет за другие клубы РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android