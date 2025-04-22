Помазун: в «Урале» много раз играл с ЦСКА, для меня это всегда были принципиальные встречи

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о предстоящем дерби со столичным ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

«Я много раз играл в «Урале» против ЦСКА и для меня всегда это была принципиальная встреча. Хотелось всем всё доказать. В ближайшем матче с ЦСКА хочется просто победить, это главное. Я в дерби ни разу в жизни не участвовал, и я надеюсь, что этот шанс у меня будет», — сказал Помазун в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Илья Помазун сменил ЦСКА, воспитанником которого он является, на московский «Спартак» в зимнее трансферное окно. В матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2) вратарь дебютировал за красно-белых. В первой части сезона Помазун ни разу не попал в заявку на встречи ЦСКА.