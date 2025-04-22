Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько билетов реализовано на матч «Динамо» — «Зенит»

Стало известно, сколько билетов реализовано на матч «Динамо» — «Зенит»
Комментарии

Определилось ориентировочное число болельщиков, которые посетят матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт в субботу, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На игру 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» реализовано около 15 000 билетов», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе московской команды.

За пять туров до конца чемпионата России московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками в 25 матчах. «Зенит», в свою очередь, располагается на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 53 очка, а отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

Материалы по теме
Дзюба, крутой Пиняев или лидеры «Зенита» и «Краснодара». Кто лучший в 25-м туре РПЛ
Рейтинг
Дзюба, крутой Пиняев или лидеры «Зенита» и «Краснодара». Кто лучший в 25-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android