Стало известно, сколько билетов реализовано на матч «Динамо» — «Зенит»

Определилось ориентировочное число болельщиков, которые посетят матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт в субботу, 26 апреля.

«На игру 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» реализовано около 15 000 билетов», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе московской команды.

За пять туров до конца чемпионата России московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками в 25 матчах. «Зенит», в свою очередь, располагается на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 53 очка, а отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.