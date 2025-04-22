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«Химки» показали, как Адиев настраивает команду на матч с «Акроном»

«Химки» показали, как Адиев настраивает команду на матч с «Акроном»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев обратился к игрокам команды после матча 25‑го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. В следующем туре «Химки» сыграют с тольяттинским «Акроном». Матч состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало – в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

«Я вас очень прошу на понимание, и давайте этот цикл не потеряем и хорошенько отработаем.

Парни, у вас очень хорошее индивидуальное мастерство. Я сейчас в этом ещё раз убедился», – сказал Адиев.

После 25 сыгранных встреч «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

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