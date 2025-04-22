«Химки» показали, как Адиев настраивает команду на матч с «Акроном»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев обратился к игрокам команды после матча 25‑го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. В следующем туре «Химки» сыграют с тольяттинским «Акроном». Матч состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало – в 16:30 мск.

«Я вас очень прошу на понимание, и давайте этот цикл не потеряем и хорошенько отработаем.

Парни, у вас очень хорошее индивидуальное мастерство. Я сейчас в этом ещё раз убедился», – сказал Адиев.

После 25 сыгранных встреч «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.