Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо может перейти в «Аль-Наср»

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Мойсесу Кайседо, сообщает The Telegraph.

«Аль-Наср» продолжает активную политику привлечения звёзд мирового футбола, пользуясь огромными финансовыми возможностями. Объектом интереса саудовцев стал полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо. Сумма потенциального трансфера оценивается минимум в € 116 млн.

Примечательно, что в составе «Аль-Насра» уже имеются такие футболисты, как Криштиану Роналду, Садио Мане, Эмерик Лапорт, Джон Дюран. При этом клуб всё равно находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата после 27 туров и надеется усилить линию полузащиты в предстоящее трансферное окно.

Однако в этом сезоне Кайседо утвердился как один из самых важных игроков команды Энцо Марески, поэтому «Челси» не заинтересован в расставании с 23-летним эквадорцем. В текущем сезоне 23-летний эквадорский футболист провёл за «Челси» 37 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.