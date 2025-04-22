«Почему не жалуется на УЕФА?» Тебас ответил Флику, раскритиковавшему Ла Лигу за календарь

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика, раскритиковавшего чемпионат за перегруженный календарь матчей. В частности, немецкий специалист отметил, что подобные проблемы с расписанием существуют только в Испании.

«Почему он [Флик] не жалуется на УЕФА, который мог бы организовать полуфиналы [Лиги чемпионов] в один день? («Барселона» сыграет с «Интером» 30 апреля, «Арсенал» с «ПСЖ» — 29 апреля. — Прим. «Чемпионата»). Почему они всегда жалуются на лигу? Мы используем эту систему [составления расписания матчей] уже 10 лет. Именно УЕФА спровоцировал подобную перегрузку календаря, внедрив новый формат Лиги чемпионов. Мы ищем лучшее решение для всех клубов, не для одной, двух, трёх или четырёх команд», — приводит слова Тебаса Relevo.

Материалы по теме «Такое происходит только здесь». Флик раскритиковал Ла Лигу за календарь матчей

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: