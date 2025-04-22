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Полузащитник «Урала» Мишкич больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич успешно прооперирован после травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Недавно врачи диагностировали у нашего полузащитника повреждение и приняли решение о необходимости операции. Игроку было произведено оперативное лечение на коленном суставе.

В нынешнем сезоне, к сожалению, уже не сможем увидеть Даниэля на поле», – говорится в сообщении.

31-летний хорватский хавбек Даниэль Мишкич выступает за «Урал» с августа 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Екатеринбургский «Урал» выступал в РПЛ на протяжении 11 сезонов подряд, но по итогам сезона-2023/2024 клуб покинул дивизион. В текущем сезоне «Урал» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Первой лиги, заработав 50 очков в 29 играх.