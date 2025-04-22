Мусиала рассказал, к какому моменту хочет вернуться на поле после травмы

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос, когда он планирует вернуться на поле после того, как разорвал связки мышц задней части левого бедра в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (3:1).

«Я начал работать над своим возвращением в строй в первый же день после травмы, и пока всё идёт по плану. У меня есть одна большая цель — клубный чемпионат мира. Потому что на карту поставлены престиж, доходы клуба и новый международный титул. И мы хотим победить в этом турнире. Я хочу вернуться на поле в США», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник может пропустить до шести недель из-за полученного повреждения. Клубный чемпионат мира начнётся 15 июня.

Материалы по теме Официально «Бавария» сделала заявление по травме Джамала Мусиалы

Сколько зарабатывают футболисты: