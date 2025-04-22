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Мусиала рассказал, к какому моменту хочет вернуться на поле после травмы

Мусиала рассказал, к какому моменту хочет вернуться на поле после травмы
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос, когда он планирует вернуться на поле после того, как разорвал связки мышц задней части левого бедра в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (3:1).

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Яннулис – 30'     1:1 Мусиала – 42'     1:2 Кейн – 60'     1:3 Матсима – 90+3'    
Удаления: Цезигер – 59' / нет

«Я начал работать над своим возвращением в строй в первый же день после травмы, и пока всё идёт по плану. У меня есть одна большая цель — клубный чемпионат мира. Потому что на карту поставлены престиж, доходы клуба и новый международный титул. И мы хотим победить в этом турнире. Я хочу вернуться на поле в США», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник может пропустить до шести недель из-за полученного повреждения. Клубный чемпионат мира начнётся 15 июня.

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