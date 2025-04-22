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Стало известно, кто возглавит «Реал» на клубном ЧМ в случае увольнения Анчелотти

Стало известно, кто возглавит «Реал» на клубном ЧМ в случае увольнения Анчелотти
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Директор мадридского «Реала» Сантьяго Солари уже предупреждён, что он станет временным тренером «сливочных» на клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня, в случае возможного увольнения Карло Анчелотти до начала данного турнира. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в руководстве «сливочных» считают, что потенциальное назначение Солари в качестве временного тренера является идеальным решением, поскольку оно позволило бы избежать негатива в отношении будущего главного тренера команды в случае её неудачного выступления на клубном чемпионате мира.

Подчёркивается, что боссы «Реала» не примут решение об увольнении Анчелотти, пока у «сливочных» будут оставаться математические шансы на победу в Ла Лиге.

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