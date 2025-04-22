Тимощук — об Аршавине, Радимове и Денисове в «Зените»: не могу сказать, что мы дружили

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился деталями взаимоотношений с экс-футболистами сине-бело-голубых Андреем Аршавиным, Игорем Денисовым, Владиславом Радимовым и Вячеславом Малафеевым в период совместного выступления за клуб.

– Насколько было сложно влиться в команду, где многие игроки знали друг друга ещё с академии «Зенита»? Например, Денисов, Малафеев, Аршавин, Радимов и другие?

– Язык футбола один для всех. Если ты настроен на достижение целей, то проблем не будет. Я не могу сказать, что мы дружили за пределами футбольного поля, но мы были одним целым на нём. Многие из тех, кого вы назвали, к счастью для всех нас, подчинили своё отношение и интересы благу команды. Это и принесло большой успех. Это не только моя заслуга, но и других игроков, руководства клуба.

Тогда клубом управлял Сергей Александрович Фурсенко, и он старался плотно общаться с командой. Мы все были заинтересованы в ярких выступлениях «Зенита» и, учитывая те вложения в новичков, безусловно, добились того, что от нас ждали, — приводит слова Тимощука Metaratings.

Анатолий Тимощук перебрался в «Зенит» из украинского «Шахтёра» в феврале 2007 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 14,5 млн. Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Игорь Денисов и Андрей Аршавин являются воспитанниками санкт-петербургского футбола. В 2008 году Тимощук и перечисленные игроки стали обладателями Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе сине-бело-голубых. Всего на счету украинца 150 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и три раза ассистировал партнёрам по команде.