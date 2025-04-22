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Бензема ответил, сможет ли он обойти Роналду в гонке лучших бомбардиров Про-Лиги

Бензема ответил, сможет ли он обойти Роналду в гонке лучших бомбардиров Про-Лиги
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил на вопрос о конкуренции с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду за звание лучшего бомбардира нынешнего сезона чемпионата Саудовской Аравии.

– Вы забили 18 голов, а Криштиану Роналду — 23. Как думаете, сможете ли вы превзойти его как лучшего голеадора Про-Лиги?
– Мне всё равно, мой друг. Самое главное — это трофей для команды, — сказал Бензема после матча.

Роналду с 23 забитыми мячами является лучшим бомбардиром Про-Лиги на текущий момент. Бензема занимает четвёртое место в этом списке.

После 29 встреч саудовского чемпионата «Аль-Иттихад» набрал 68 очков и занимает первое место. «Аль-Наср» после 28 туров заработал 57 очков и располагается на третьей строчке.

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