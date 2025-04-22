Построенный к ЧМ-2018 стадион в Екатеринбурге не станет рентабельным без помощи

Стадион «Екатеринбург Арена», который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, не смог выйти на рентабельность без поддержки государства. Об этом заявил замминистра спорта Свердловской области Сергей Набоких.

«Пять лет нам Российская Федерация помогала содержать стадион. На сегодняшний день эти средства закончились. Мы справляемся своими средствами. Содержание достаточно серьёзное, на рентабельность стадион не вышел. И на самом деле вряд ли выйдет в ближайшее время», — приводит слова Набоких URA.RU.

Ранее для улучшения финансового положения стадиона Набоких предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность освобождения «Екатеринбург Арены» от земельного налога, что могло бы сэкономить около 8,5 млн рублей. Однако комиссия отклонила этот проект, оставив стадион без необходимой финансовой поддержки.

«Екатеринбург Арена» была реконструирована для проведения матчей чемпионата мира, сам объект построили в 1957 году. Для мирового первенства на стадионе установили сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. человек. Стадион является домашним для футбольного клуба «Урал».