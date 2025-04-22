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Тимощук назвал причину, из-за которой в «Зените» выступает мало воспитанников

Тимощук назвал причину, из-за которой в «Зените» выступает мало воспитанников
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о малом количестве собственных воспитанников в составе команды.

«На каждый подготовительный и восстановительный сбор мы привлекаем игроков молодёжного состава. Мы хотим брать и развивать футболистов из академии, чтобы они как можно раньше начинали играть в первой команде. В недавнем матче с БАТЭ выходили воспитанники, мы их привлекаем на сбор. Всё зависит только от них, чтобы показать себя, зарекомендовать и зацепиться в основном составе», — приводит слова Тимощука Metaratings.

22 марта «Зенит» в товарищеской встрече разгромил белорусский БАТЭ (5:0). Забитыми мячами отметились полузащитники Ильзат Ахметов, Вендел, защитник Нино и форвард Александр Соболев (дважды). За пять туров до конца текущего сезона «Зенит» с 53 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место. Отставание от «Краснодара» составляет два очка.

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