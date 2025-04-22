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«Аль-Наср» без Роналду вырвал победу в матче Про-Лиги с «Дамаком» на 90+4-й минуте

Завершился матч 29-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Дамак» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» в Абхе. В качестве главного арбитра встречи выступил Томаш Богнар. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 18-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Дамака» Рамзи Солан. В середине первого тайма защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт восстановил равновесие. На 70-й минуте полузащитник Али Аль-Хассан вывел гостей вперёд. На 73-й минуте хавбек хозяев Николае Станчу сравнял счёт. На 90+4-й минуте гол забил защитник гостей Султан Аль-Ганнам.

В этой игре не принимал участия нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 60 очков за 29 матчей. «Дамак» заработал 31 очко после 29 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 68 очков за 29 встреч.

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